Опрос: лишь четверть жителей Кубани хотели бы, чтобы их дети выбрали ту же профессию

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, как работающие жители края относятся к тому, чтобы их дети выбрали ту же профессию.

Так, согласно исследованию, 26% жителей края были бы рады, если бы их дети выбрали ту же профессию, что и у них. При этом более половины опрошенных (52%) не хотели бы, чтобы дети пошли по их стопам в профессиональном плане. Еще 22% респондентов не дали ответ на этот вопрос.

Юристы, IT-специалисты, а также работники из сферы строительства и недвижимости чаще других поддержали бы желание своих детей выбрать ту же профессию. Однозначно против того, чтобы дети пошли по их стопам в плане карьеры, HR-специалисты, специалисты по маркетингу, рекламе и PR, а также сотрудники научно-образовательной сферы.

За продолжение своей профессиональной династии чаще всего высказывались люди в возрасте 61-65 лет. Противников этой идей оказалось больше всего среди респондентов в возрасте от 31 до 40 лет. При этом более 70% опрошенных жителей Краснодарского края отметили, что независимо от выбора профессии их дети для построения успешной карьеры должны с детства обучаться взаимодействию с людьми и компьютерной грамотности, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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