Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Опрос: почти половина краснодарцев предпочтут увольнение работе в офисе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-pochti-polovina-krasnodartsev-predpochtut-uvolnenie-rabote-v-ofise
Опрос: почти половина краснодарцев предпочтут увольнение работе в офисе
Фото freepik.com

Среди жителей Краснодара, которые работают удаленно, 40% скорее уволятся, чем выйдут в офис.

Чаще остальных из-за перехода с удаленки готовы уволиться работающие в режиме хоум-офиса всю неделю — 60%. Если в компании решат, что сотрудники должны начать работать в офисе, то 39% подчинятся приказу. Затруднились с однозначным ответом 21% опрошенных, так как возможно обсуждение условий возвращения в офис.

Среди сотрудников на гибридном графике — каждый второй с легкостью вернется работать на территории работодателя — 53%.

Больше всего отказывающихся работать не на удаленке среди женщин — 52%, чем среди мужчин — 35%.

«У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка», — цитирует респондента пресс-служба SuperJob.

Читайте также: каждый пятый владелец iPhone в Краснодаре предпочитает гаджет работе.

Статьи
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июля
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях