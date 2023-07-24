Опрос: почти половина краснодарцев предпочтут увольнение работе в офисе

Среди жителей Краснодара, которые работают удаленно, 40% скорее уволятся, чем выйдут в офис.

Чаще остальных из-за перехода с удаленки готовы уволиться работающие в режиме хоум-офиса всю неделю — 60%. Если в компании решат, что сотрудники должны начать работать в офисе, то 39% подчинятся приказу. Затруднились с однозначным ответом 21% опрошенных, так как возможно обсуждение условий возвращения в офис.

Среди сотрудников на гибридном графике — каждый второй с легкостью вернется работать на территории работодателя — 53%.

Больше всего отказывающихся работать не на удаленке среди женщин — 52%, чем среди мужчин — 35%.

«У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка», — цитирует респондента пресс-служба SuperJob.

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