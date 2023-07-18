Исследование: каждый пятый владелец iPhone в Краснодаре предпочитает гаджет работе

Сервис по поиску работы провел опрос, чтобы выяснить предпочтения обладателей iPhone.

Сотрудникам Минпромторга 17 июля запретили пользоваться гаджетами этого бренда для рабочей коммуникации. Ранее подобный запрет ввели в администрации Президента РФ для обеспечения безопасности.

Между тем каждый пятый обладатель смартфона от компании Apple не готов сменить его на другой гаджет ради трудоустройства — 23% откажутся от работы в компании, если она выдвигает подобные условия. О готовности пожертвовать гаджетом от известного бренда для приема на работу сообщили 46% опрошенных.

Тех, кому трудоустройство важнее iPhone, больше среди мужчин, нежели среди женщин — 48% и 44%.

Отклонить предложение о работе, если работодатель отказывает в использовании гаджета, чаще готовы опрошенные до 34 лет, чем старшее поколение — 33% и 18%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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