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Опрос: вслед за руководителем готовы уволиться 15% краснодарцев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-vsled-za-rukovoditelem-gotovy-uvolitsya-15-krasnodartsev
Опрос: вслед за руководителем готовы уволиться 15% краснодарцев
Фото unsplash.com

Российский сервис по поиску работы провел исследование, чтобы узнать останутся ли сотрудники на своих рабочих местах, если уволится их руководитель.

Если непосредственный руководитель решит оставить рабочее место, то 15% краснодарцев предпочтут покинуть предприятие вслед за ним. Точно готовы к такому шагу 4%: «Я за ним пойду в огонь и в воду». Скорее готовы 11%: «Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход». Вероятно останутся в компании 42%: «Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель». Однозначно не будут увольняться 43%: «Есть перспектива занять место начальника».

Совместная работа с руководством особенно важна для медсестер, клиентских менеджеров и менеджеров по продажам, юристов и главных бухгалтеров. Тех, кто точно уйдет с работы из-за уволившегося начальника, среди них больше всего. Среди программистов, снабженцев, водителей, экономистов и кладовщиков таковых не набралось и 1%: «Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания», сообщает пресс-служба SuperJob.

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