Опрос: вслед за руководителем готовы уволиться 15% краснодарцев

Российский сервис по поиску работы провел исследование, чтобы узнать останутся ли сотрудники на своих рабочих местах, если уволится их руководитель.

Если непосредственный руководитель решит оставить рабочее место, то 15% краснодарцев предпочтут покинуть предприятие вслед за ним. Точно готовы к такому шагу 4%: «Я за ним пойду в огонь и в воду». Скорее готовы 11%: «Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход». Вероятно останутся в компании 42%: «Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель». Однозначно не будут увольняться 43%: «Есть перспектива занять место начальника».

Совместная работа с руководством особенно важна для медсестер, клиентских менеджеров и менеджеров по продажам, юристов и главных бухгалтеров. Тех, кто точно уйдет с работы из-за уволившегося начальника, среди них больше всего. Среди программистов, снабженцев, водителей, экономистов и кладовщиков таковых не набралось и 1%: «Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания», сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: в период летних каникул на Кубани создали почти 20 тыс. рабочих мест для подростков.