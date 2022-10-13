ВЦИОМ: отцы более 70% россиян активно участвовали в их воспитании

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Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения ко Дню отца. Это новый праздник, который отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2022 году он выпадает на 16 октября.

В ходе опроса выяснили, что отцы принимали участие в жизни 71% опрошенных россиян. Среди старших возрастных групп эта доля выше — 73-74% среди 45-летних и старше. В то же время среди 18–44-летних доля составляет 69–70%. В группе людей с высшим образованием и довольных своим материальным положением этот показатель — 76%.

Не принимали участие в воспитании отцы 13% опрошенных. Еще 14% респондентов рассказали, что росли без отца.

По мнению опрошенных, главные качества, которые формирует отцовское воспитание — мужество — 22% и дисциплина — 21%. Еще 12% считают, что отец прививает ребенку честность и справедливость — 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя и быть смелым — 10%. Роль отца в патриотическом воспитании отмечают 9%; столько же назвали трудолюбие и хозяйственность. О развитии гендерно-нейтральных качеств говорили реже: доброта — 5%, быть достойным человеком — 2%, стремление к знаниям — 2%.

Среди отрицательных качеств отцов назвали на первом месте алкоголизм — 12%. По 6% назвали жесткость и агрессивность, еще 5% — вредные привычки.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 октября 2022 года. Участие приняли 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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