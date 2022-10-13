Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ВЦИОМ: отцы более 70% россиян активно участвовали в их воспитании

Общество
13.10.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtsiom-ottsy-bolee-70-rossiyan-aktivno-uchastvovali-v-ih-vospitanii
ВЦИОМ: отцы более 70% россиян активно участвовали в их воспитании
Фото pixabay.com

Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения ко Дню отца. Это новый праздник, который отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2022 году он выпадает на 16 октября.

В ходе опроса выяснили, что отцы принимали участие в жизни 71% опрошенных россиян. Среди старших возрастных групп эта доля выше — 73-74% среди 45-летних и старше. В то же время среди 18–44-летних доля составляет 69–70%. В группе людей с высшим образованием и довольных своим материальным положением этот показатель — 76%.

Не принимали участие в воспитании отцы 13% опрошенных. Еще 14% респондентов рассказали, что росли без отца.

По мнению опрошенных, главные качества, которые формирует отцовское воспитание — мужество — 22% и дисциплина — 21%. Еще 12% считают, что отец прививает ребенку честность и справедливость — 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя и быть смелым — 10%. Роль отца в патриотическом воспитании отмечают 9%; столько же назвали трудолюбие и хозяйственность. О развитии гендерно-нейтральных качеств говорили реже: доброта — 5%, быть достойным человеком — 2%, стремление к знаниям — 2%.

Среди отрицательных качеств отцов назвали на первом месте алкоголизм — 12%. По 6% назвали жесткость и агрессивность, еще 5% — вредные привычки.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 октября 2022 года. Участие приняли 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Читайте также: каждого пятого родителя в Краснодаре тревожит зависимость подростков от интернета.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре после теракта на Крымском мосту усилили меры безопасности
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Сочинские спасатели вышли на помощь туристке, подвернувшей ногу возле озера Кардывач
  5. Опрос: более половины россиян поддерживают инициативу отменить праздничные гуляния на Новый год
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях