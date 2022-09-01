Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: каждого пятого родителя в Краснодаре тревожит зависимость подростков от интернета

Общество
01.09.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdogo-pyatogo-roditelya-v-krasnodare-trevozhit-zavisimost-podrostkov-ot-interneta
Опрос: каждого пятого родителя в Краснодаре тревожит зависимость подростков от интернета
Фото Anete Lusina, pexels.com

О своих переживаниях рассказали родители учеников 9—11 классов. Из опрошенных лишь четверть спокойны за своего ребенка.

Исходя из опроса, 20% краснодарских родителей беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета. Каждый девятый рассказал о нежелании ребенка учиться. Переживают из-за отсутствия в жизни подростка увлечений и ориентиров — 12%. Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность волнует каждого десятого респондента.

Лень и домоседство — по 8%. Опасения по поводу здоровья подростка, в том числе неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывают 20% родителей.

Родители часто выражают обеспокоенность личными качествами подростков. Например, 7% тревожит упрямство. По 5% — раздражительность и апатия. Забывчивость и агрессивность — по 3%, несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность — по 2%.

Еще 1% родителей говорят, что их подросток мало читает.

Другие поводы для тревог назвали 6%. Среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцов чаще беспокоит подростковая зависимость от технологий, невнимательность и спешка. Матерей заботит нежелание детей учиться, лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Читайте также: каждый пятый житель Краснодара считает себя абсолютно счастливым.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях