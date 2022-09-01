Опрос: каждого пятого родителя в Краснодаре тревожит зависимость подростков от интернета

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О своих переживаниях рассказали родители учеников 9—11 классов. Из опрошенных лишь четверть спокойны за своего ребенка.

Исходя из опроса, 20% краснодарских родителей беспокоятся по поводу зависимости детей от интернета. Каждый девятый рассказал о нежелании ребенка учиться. Переживают из-за отсутствия в жизни подростка увлечений и ориентиров — 12%. Замкнутость ребенка или, напротив, его чрезмерная эмоциональность волнует каждого десятого респондента.

Лень и домоседство — по 8%. Опасения по поводу здоровья подростка, в том числе неправильного питания, нелюбви к спорту, ночных бдений, испытывают 20% родителей.

Родители часто выражают обеспокоенность личными качествами подростков. Например, 7% тревожит упрямство. По 5% — раздражительность и апатия. Забывчивость и агрессивность — по 3%, несамостоятельность, эгоизм, спешка и неаккуратность — по 2%.

Еще 1% родителей говорят, что их подросток мало читает.

Другие поводы для тревог назвали 6%. Среди них гиперответственность, перфекционизм и слишком быстрое, по мнению старшего поколения, взросление.

Отцов чаще беспокоит подростковая зависимость от технологий, невнимательность и спешка. Матерей заботит нежелание детей учиться, лень, упрямство, вспыльчивость, апатия, агрессивность, замкнутость, эмоциональность и неаккуратность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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