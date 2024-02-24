ВЦИОМ: 7 из 10 россиян поддерживают решение Путина о проведении спецоперации
К годовщине начала проведения специальной военной операции России на Украине ВЦИОМ выяснил, как изменились взгляды россиян. Опрос провели 3, 19 и 22 февраля среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.
Так, общий уровень поддержки СВО среди россиян по сравнению с 2022 годом вырос и составляет 68 % (+3 п. п.).
Семь из десяти опрошенных (72 %) считают, что все граждане России должны вносить посильный вклад успешное завершение спецоперации, не согласны с этим 19 %. Две трети респондентов поддерживают принцип «Все для фронта, все для победы!», не готовы поддержать этот тезис 28 %.
65 % респондентов уверены, что СВО проходит скорее успешно.
Согласно опросу ВЦИОМ, российские граждане в целом понимают цели спецоперации России на Украине, делая упор на разные направления.
- 43 % — защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО;
- 20 % — защита населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;
- 15 % — изменение политического курс Украины, очищение ее от нацистов.
Вариант «оккупировать Украину и присоединить ее к России» назвали 6 % опрошенных.
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