ВЦИОМ: 7 из 10 россиян поддерживают решение Путина о проведении спецоперации

К годовщине начала проведения специальной военной операции России на Украине ВЦИОМ выяснил, как изменились взгляды россиян. Опрос провели 3, 19 и 22 февраля среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан страны.

Так, общий уровень поддержки СВО среди россиян по сравнению с 2022 годом вырос и составляет 68 % (+3 п. п.).

Семь из десяти опрошенных (72 %) считают, что все граждане России должны вносить посильный вклад успешное завершение спецоперации, не согласны с этим 19 %. Две трети респондентов поддерживают принцип «Все для фронта, все для победы!», не готовы поддержать этот тезис 28 %.

65 % респондентов уверены, что СВО проходит скорее успешно.

Согласно опросу ВЦИОМ, российские граждане в целом понимают цели спецоперации России на Украине, делая упор на разные направления.

43 % — защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО;

— защита России, разоружение Украины и препятствие размещению на ее территории военных баз НАТО; 20 % — защита населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

— защита населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; 15 % — изменение политического курс Украины, очищение ее от нацистов.

Вариант «оккупировать Украину и присоединить ее к России» назвали 6 % опрошенных.

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