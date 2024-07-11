Вторую часть «Парка Облаков» откроют 12 июля в парке «Краснодар»

Об открытии нового пространства в парке «Краснодар» стало известно 11 июля.

С 12 июля посетителям парка «Краснодар» будет доступна часть локации «Парк Облаков», расположенная между Японским садом и открытой 5 июля прогулочной аллеей.

«В преддверии выходных еще одна часть Парка Облаков открывается и ждет гостей с завтрашнего дня», — сообщили в Telegram-канале «Парк «Краснодар».

На приложенных к посту фотографиях видны аллеи, клумбы с белыми цветами и кустарниками в форме шаров, а также белые скамейки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первую часть «Парка Облаков» открыли 5 июля. Это дубовая аллея, где гости парка могут укрыться от жары, отдохнуть на лавочке или покататься на качелях.