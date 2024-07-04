Часть нового «Парка Облаков» откроют 5 июля в парке «Краснодар»

Посетителям обещают открытие тенистой дубовой аллеи, которая поможет гостям парка пережить грядущее повышение температуры.

С 5 июля для посетителей откроется часть новой очереди «Парк Облаков».

«Завтра откроется одна часть новой очереди «Парк Облаков». Тенистая аллея, в которой уже полвека растут красавцы дубы, скроет вас от палящего солнца. Вы можете отдохнуть на лавочке или покататься на качелях», — сообщает Telegram-канал «Парк «Краснодар».

В новую локацию ведут два пути. Можно пройти по Тюльпановому бульвару, оставив слева Японский сад, и свернуть во второй поворот налево. Также в «Парк Облаков» можно попасть со стороны дублера улицы Тихорецкой. Вход в «Парк Облаков» будет сразу за парковой.

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