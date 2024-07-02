В парке «Краснодар» установили лавочки для очереди посетителей Японского сада

Открывшийся в прошлом году Японский сад пользуется высокой популярностью у жителей Кубани. Почти каждый день перед ним выстраиваются гигантские очереди.

Зачастую, люди вынуждены стоять в очереди за QR-кодом в Японский сад по несколько часов. Бывают случаи, когда люди стоят более пяти часов.

Для удобства посетителей Японского сада администрация парка «Краснодар» установила удобные деревянные лавочки перед электронными устройствами для получения QR-кодов. Они защищают людей от палящего солнца.

Очевидцы сняли новые лавочки перед Японским садом на видео и выложили в социальные сети.

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