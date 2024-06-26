В парке «Краснодар» демонтировали локацию «Солнечная система»

О демонтаже локации с планетами, которая своим сиянием по вечерам радовала гостей и жителей краевой столицы, сообщили 25 июня в соцсетях.

Локацию «Солнечная система» в парке «Краснодар» установили в декабре 2023 года. Она включала в себя планеты и центр нашей системы — Солнце. Их орбиты были очерчены прерывистой линией по радиусу окружности движения.

«Солнечная система» сияла каждый день с 16:30 от лучей более тысячи стробоскопов, которые создавали эффект звездного неба. Сейчас все объекты локации демонтировали.

Ожидается, что на этом месте появятся новые объекты. Анонсов от администрации парка по этому вопросу пока не поступало.

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