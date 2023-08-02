Второму участнику нападения на сотрудника ДПС в Краснодаре предъявили обвинение

Следователи СКР задержали второго участника нападения на сотрудника ДПС на улице Тургенева в Краснодаре.

По данным следствия, 19-летний парень выразил несогласие с законной деятельностью сотрудников полиции и применил насилие в отношении старшего инспектора ДПС УМВД России по Краснодару, который прибыл на место происшествия. Второму подозреваемому предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейского.

Обоих обвиняемых допросили, они полностью признали свою вину. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении 22-летнего фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 19-летнего обвиняемого следствие намерено ходатайствовать об избрании аналогичной меры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел в ночь на 29 июля на проезжей части на улице Тургенева возле временного поста полиции. По версии следствия, автомобиль ВАЗ-2107 остановился посреди дороги, перекрыв проезд другим машинам. Сотрудники ДПС подошли к «семерке» и сделали замечание водителю. Из автомобиля вышли двое молодых людей, которые начали конфликтовать с полицейскими, а затем напали на них.

После инцидента правоохранители задержали 22-летнего парня. По факту нападения на полицейских возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Сотрудникам ДПС в Краснодаре после нападения потребовалась медицинская помощь.