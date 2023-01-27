Второклассницу наградили медалью за спасение ребенка в аквапарке Джубги
Медаль «За спасение погибающих на водах» 26 января вручили ученице 2 класса краснодарской школы № 18 Ариане Мирошниченко.
Второклассница спасла тонувшую маленькую девочку 18 августа 2022 года в аквапарке поселка Джубга.
Купаясь в бассейне, 8-летняя школьница заметила, как в воду упала и начала тонуть маленькая девочка, приблизительно 5 лет. Ариана вытащила утопающую из воды и помогла добраться до бортика, где подключились взрослые.
Награду маленькой героине вручил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Церемония прошла в школе № 18 имени Героя Советского союза Анатолия Березового, где учится девочка.
«От всего Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю хочу выразить благодарность Ариане за самоотверженный поступок и спасение человеческой жизни. Огромное спасибо родителям за то, что они воспитали в дочери такие важные качества, как смелость, самоотверженность и умение быстро и без паники принимать решения в сложной ситуации», — сказал Поддубный.
Он отметил, что Ариана в экстренной ситуации действовала быстро и правильно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: медаль «За отвагу на пожаре» вручили родным погибшего в Горячем Ключе спасателя.
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- В Новороссийске завели дело на педагога, проводившего откровенные фотосессии с учеником
- Мужчина трижды выстрелил в голову знакомому из-за земельного спора в Адыгее
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России