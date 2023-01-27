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Второклассницу наградили медалью за спасение ребенка в аквапарке Джубги

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoroklassnitsu-nagradili-medalyu-za-spasenie-rebenka-v-akvaparke-dzhubgi
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Медаль «За спасение погибающих на водах» 26 января вручили ученице 2 класса краснодарской школы № 18 Ариане Мирошниченко.

Второклассница спасла тонувшую маленькую девочку 18 августа 2022 года в аквапарке поселка Джубга.

Купаясь в бассейне, 8-летняя школьница заметила, как в воду упала и начала тонуть маленькая девочка, приблизительно 5 лет. Ариана вытащила утопающую из воды и помогла добраться до бортика, где подключились взрослые.

Награду маленькой героине вручил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Церемония прошла в школе № 18 имени Героя Советского союза Анатолия Березового, где учится девочка.

«От всего Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю хочу выразить благодарность Ариане за самоотверженный поступок и спасение человеческой жизни. Огромное спасибо родителям за то, что они воспитали в дочери такие важные качества, как смелость, самоотверженность и умение быстро и без паники принимать решения в сложной ситуации», — сказал Поддубный.

Он отметил, что Ариана в экстренной ситуации действовала быстро и правильно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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