Медаль «За отвагу на пожаре» вручили родным погибшего в Горячем Ключе спасателя

Медаль «За отвагу на пожаре» 19 января вручили родственникам Дениса Глобенко. Он погиб 3 июля 2021 года при тушении пожара в пятиэтажке на улице Ярославского в Горячем Ключе, упав с автолестницы с высоты четвертого этажа.

Начальник 109 пожарно-спасательной части 9 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю старший лейтенант внутренней службы Денис Глобенко был посмертно представлен к награде указом президента РФ от 6 декабря 2022 года.

Медаль вручили жене и дочери пожарного. Церемония вручения прошла в пожарной части в Горячем Ключе, где ранее открыли мемориальную доску.

Замначальника главного управления по государственной противопожарной службе Андрей Потахов, вручая награду, отметил героизм, самоотверженность и стойкость Дениса Глобенко.

«Его подвиг в очередной раз нам доказал, что мы всегда должны быть в строю, всегда должны прийти на помощь гражданам нашей страны, в любое время дня и ночи. Мы гордо несем государственную противопожарную службу. Я хочу сказать огромное спасибо коллегам Дениса Глобенко, которые тогда с ним вместе решали единую задачу, тушение пожара и спасение людей. Хочу поблагодарить супругу, которая оказывала ему поддержку и помогала преодолевать все трудности, а также хочу сказать слова благодарности родителям за то, что они воспитали достойного гражданина Российской Федерации», — сказал Потахов.

Денис Глобенко прослужил в МЧС России восемь лет. Он прошел путь от начальника караула до начальника 109-й пожарно-спасательной части.

По словам родителей героя, работать в МЧС он решил еще в 8 классе после школьной экскурсии в пожарную часть.

«С того момента, его заинтересовало военное дело, которое в дальнейшем переросло в противопожарную службу. Он без колебаний выбрал свой путь, без наших наставлений и советов», — цитирует слова родителей Глобенко пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крыша пятиэтажки на улице Ярославского загорелась 3 июля 2021 года около полуночи. Огонь распространился на площадь 400 кв. м. Из здания эвакуировали 100 человек. При ликвидации возгорания с высоты сорвался пожарный.