Второй за вечер трамвай сошел с рельс в Краснодаре

Инцидент произошел 8 апреля около 18:30 в районе конечной остановки на улице Декабристов в Прикубанском округе.

На фотографиях из соцсетей видно, что с рельсов сошел трамвай, который ехал по маршруту №5.

По данным «КТТУ», из-за технической неисправности при прохождении автоматической стрелки «вагон пошел в рарез». Маршруты с конечными на улицах Петра Метальникова и Декабристов следуют по улице Коммунаров на Садовую и далее — по своим маршрутам, сообщает МУП «КТТУ» в Telegram.

В 19:06 движение трамваев на улице Декабристов восстановили, сообщает Telegram-канал «Общественный транспорт Краснодара».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 8 апреля вагон трамвая № 22 сошел с рельс на улице Московской в районе пересечения с 40-летия Победы. Остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22 на улице Московской в сторону центра города. Вагоны временно направили на конечную на улице Декабристов.