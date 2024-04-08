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Движение трамваев около КубГТУ в Краснодаре остановилось из-за схода вагона

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-tramvaev-okolo-kubgtu-v-krasnodare-ostanovilos-iz-za-shoda-vagona
Движение трамваев около КубГТУ в Краснодаре остановилось из-за схода вагона
Фото t.me/gk_msk123

Вагон трамвая № 22 сошел с рельс вечером 8 апреля на улице Московской в районе пересечения с 40-летия Победы.

В связи с этим остановилось движение трамваев № 5, 8, 15, 21 и 22 на улице Московской в сторону улиц Садовой и Коммунаров.

Вагоны этих трамваев временно направляют на конечную на улице Декабристов, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Читайте также: легковушка на полной скорости снесла с рельсов трамвай в Краснодаре. Авария произошла днем 26 марта на перекрестке улиц Горького и Костылева краевого центра.

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