Легковушка на полной скорости снесла с рельсов трамвай в Краснодаре

Авария произошла днем 26 марта на перекрестке улиц Горького и Костылева краевого центра.

По предварительным данным, 23-летний житель республики Дагестан, управляя автомобилем Lada ехал по улице Костылева со стороны Чапаева в сторону Пашковской. Он врезался в автомобиль Opel под управлением 59-летнего местного жителя, который ехал по улице Горького от Базовской в сторону Садовой, а также в трамвай, двигавшийся во встречном к иномарке направлении.

В результате ДТП трамвай сошел с рельс, движение маршрутов № 3, 6, 7 и 21 в обе стороны остановилось. Кроме того, пострадали виновник аварии и его 22-летний пассажир, а также водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая. Все пострадавшие доставлены в больницу. Информация о количестве пострадавших лиц продолжает уточняться, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По данным краевого минздрава, пострадали 6 человек.

«Два легковых автомобиля столкнулись с трамваем, в результате чего пострадало шесть человек. Среди пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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