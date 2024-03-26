Водитель легковушки насмерть сбил женщину на трассе в Каневском районе

Смертельное ДТП произошло 25 марта около 21:00 в районе 7 км трассы «подъезд к поселку Красногвардеец».

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 53-летнюю женщину без светоотражающих элементов на одежде, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате авария женщина скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД по Краснодарскому краю.

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