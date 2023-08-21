Второй за утро беспилотник ВСУ в Подмосковье сбили недалеко от дома Маргариты Симоньян

По данным Минобороны, 21 августа в 8:16 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа.

«Дежурные силы ПВО украинский беспилотный летательный аппарат своевременно обнаружили и уничтожили над территорией Истринского района Московской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Уроженка Краснодара, главный редактор RT Маргарита Симоньян написала о том, что беспилотник упал недалеко от ее дома.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на западе и северо-западе Московской области утром 21 августа силы ПВО перехватили два беспилотника.

«В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — написал Воробьев в Telegram.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 августа около 6:50 российские средства РЭБ обнаружили и подавили украинский БПЛА над территорией Одинцовского района. Дрон потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское.