В Подмосковье упал украинский беспилотник

По данным Минобороны, 21 августа около 6:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа.

Российские средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский БПЛА над территорией Московской области. Дрон потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

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