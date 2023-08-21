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В Подмосковье упал украинский беспилотник

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-podmoskove-upal-ukrainskij-bespilotnik
В Подмосковье упал украинский беспилотник
дрон беспилотник

По данным Минобороны, 21 августа около 6:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа.

Российские средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили украинский БПЛА над территорией Московской области. Дрон потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: глава Ейского района опроверг информацию об упавшем беспилотнике.

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