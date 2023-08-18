Глава Ейского района опроверг информацию об упавшем беспилотнике

Вечером 18 августа в местных пабликах появилась информация, что около 20:00 был громкий взрыв из-за упавшего беспилотника.

В подтверждение опубликованному прикрепили фотографию мужчины, который держит в руках обломки БПЛА. Глава Ейского района Роман Бублик информацию опроверг — кадр был сделан за пределами муниципалитета.

«Дорогие жители Ейского района! У нас на территории все спокойно. Эта информация фейковая. Фактически — это житель нашего района, но сейчас он находится за его пределами, в зоне СВО, защищает нашу Родину. Будьте бдительны и не ведитесь на провокации, доверяйте только проверенным источникам», — написал Роман Бублик в Telegram.

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