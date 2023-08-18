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Власти Крыма опровергли информацию о воздушной тревоге на Крымском мосту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kryma-oprovergli-informatsiyu-o-vozdushnoj-trevoge-na-krymskom-mostu
Власти Крыма опровергли информацию о воздушной тревоге на Крымском мосту
Фото rosavtodor.ru

Советник главы Крыма Олег Крючков 18 августа сообщил об информационном вбросе со стороны Украины.

«Началась украинская интернет-атака. На крымские номера телефонов приходят сообщение, якобы, от оперативного штаба и МЧС о воздушной тревоге на Крымском мосту. Это украинский вброс и фейк», — написал Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Крючков призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

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