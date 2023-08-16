СБУ передало американскому телеканалу эксклюзивные кадры атаки на Крымский мост

Руководство Службы безопасности Украины решило продемонстрировать Западу свою атаку на гражданский объект, по которому в последнее время передвигаются только мирные жители, и передало видео недавнего нападения на Крымский мост телеканалу CNN.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал американскому СМИ, что с помощью морских беспилотников они атаковали Крымский мост, танкер «Сиг» и десантный корабль «Оленгорский Горняк» в Новороссийске.

На видео, предоставленным спецслужбами Украины, показан экран пилота за считанные секунды до того, как беспилотник доставил взрывчатку к одной из опор Крымского моста, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника 17 июля в 3:05. При теракте было повреждено автодорожное полотно на мосту. В результате атаки на мост погибли два человека и пострадал ребенок.