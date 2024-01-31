Второй съезд организации «Движение первых» открыли на выставке «Россия»

На съезде организации увеличат возрастной порог участников-обучающихся с 18 до 25 лет. Нижний порог в шесть лет останется прежним.

«Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создает «Движение первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — отметил председатель правления движения, бывший замминистра образования Григорий Гуров.

Он добавил, что в съезде участвует 3 тыс. участников из всех регионов РФ. Он продлится до 1 февраля.

Вице-премьер Татьяна Голикова на открытии съезда призвала всех участников вовлекать в организацию друзей.

«Нам нужно, чтобы нас стало еще больше — и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в движение. И это самое главное ваше предназначение — вы должны это сделать», — подчеркнула Голикова.

Кроме того, участники федерального совета организации встретились с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Он оценил заслуги всех участников совета, взявших на себя ответственность представлять свои регионы и команды активистов, пишут «Ведомости».

Также в составе делегации Кубани съезд посетил председатель регионального отделения «Движения Первых» Краснодарского края Денис Евланов. По его словам, от региона на мероприятие отправились 34 активиста организации.

«Полноценным соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей «Движения Первых» Алиной Бусловой стал искусственный интеллект! Искусственный интеллект на протяжении всей церемонии пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия», — отметил Евланов.

Искусственному интеллекту рассказывали об ориентирах, за которыми идут участники организации, а также о традиционных семейных ценностях.

На съезде подвели итоги проделанной работы. Так, «Движение первых» объединило свыше 4 млн человек, среди которых 49 детских и молодежных общественных организаций. Помимо этого, общими усилиями созданы 89 региональных и 43 тыс. первичных отделений.

Кроме того, делегатов и участников съезда поприветствовали российские космонавты с МКС. Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов записали видеообращение на высоте свыше 400 км над землей.

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