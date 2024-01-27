Кубанская делегация приняла участие в Дне энергетики на выставке «Россия»

Краснодарский край в рамках международной выставки «Россия» представил свои достижения в работе ТЭК.

В состав делегации вошли врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник, представители ПАО «Россети Кубань», ООО «Краснодартеплоэнерго», АО «НЭСК» и другие компании отрасли.

«Для меня большая честь представлять Краснодарский край — один из самых быстро развивающихся регионов России. Нам есть чем гордиться и что показать. Работу топливно-энергетического сектора в регионе обеспечивают 43 тепловых электростанции, три гидроэлектростанции и 30 электростанций промышленных предприятий. Генерация электроэнергии растет ежегодно: суммарная мощность в 2021 году составляла 2,4 тыс. мегаватт, а в 2023 году — 3,1 тыс. мегаватт. С 2016 года заменили более 1 тыс. км тепловых сетей и провели модернизацию 250 котельных установок», — сказал Вячеслав Шапошник.

Он отметил результаты реализации программы социальной газификации. Кроме того, Шапошник подчеркнул, что в крае растет число электромобилей и зарядной инфраструктуры. В 2022 году на Кубани построили 89 зарядных станций. В 2023 году построили еще 66 зарядных станций, а в текущем году планируют открыть 53 станции.

Деловую программу открыла пленарная сессия «ТЭК России: новые возможности для развития». При участии зампредседателя Правительства РФ Александра Новака обсудили вопросы приоритетов в развитии ТЭК и достижения последних лет.

Организаторами Дня энергетики стали Правительство РФ, министерство энергетики РФ, оператор Фонд Росконгресс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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