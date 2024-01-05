Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край

Четырехмиллионным посетителем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стала Дарья Молодцова из Тулы.

Туристке вручили сертификат на посещение лучших виноделен страны и туристическую поездку в Краснодарский край. На выставку девушка приехала с мужем Владимиром и друзьями.

«От АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Министерства сельского хозяйства РФ Дарья получила подарки: сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России и туристическую поездку по Краснодарскому краю», — сообщает пресс-служба выставки «Россия».

Туристическая поездка по Краснодарскому краю для четырехмиллионного гостя пройдет 21–30 мая. Вместе с друзьями Дарья посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

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