Второй розыгрыш призов всероссийского проекта «Всей семьей» пройдет 27 января

Стать участниками проекта «Всей семьей» может абсолютно любая российская семья с детьми. Среди них разыграют одно из ста семейных путешествий и множество других призов.

К участию в проекте присоединилась и многодетная семья Киракозовых из Краснодара. Ирина — руководитель общественной организации Центр семьи и детства «Наследие Кубани». Супруг Вадим поддерживает жену во всем.

«В нашей семье воспитывается пятеро детей. Глава семейства — заботливый муж и любящий отец, занимается строительством, активно принимает участие в общественной деятельности. Старший сын Олег — студент-медик. Мечтает стать врачом-кардиологом. Дочь Эллина у нас также студентка, учится по специальности «Правоохранительная деятельность», — рассказала Ирина Киракозова.

Еще двое младших сыновей учатся в школе. Ростислав занимается мотоспортом, а Георгий — авиамоделированием. Самому младшему сыну Гордею исполнилось два года.

Проект «Всей семьей» направлен на объединение и сплочения семей. Его цель — собрать родных, чтобы вместе пообщаться, прогуляться в парк, сходить в кино или просто провести вечер, играя в настольные игры. Для всех участников это хорошая возможность побыть в кругу близких.

Так, самым интересным заданием для Киракозовых стала совместная встреча Нового года.

«Дети помогали накрывать на стол, готовить салаты и закуски. У нас традиционно перед Новым годом выпекаются и расписываются имбирные пряники. Что может быть лучше, ведь семья — это самое главное в жизни. Даже если мы не выиграем путешествие, не расстроимся. Главное, что мы есть друг у друга, и мы вместе», — поделилась Ирина Киракозова.

Чтобы присоединиться к проекту «Всей семьей», нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей — VK или «Одноклассники». Подробные условия можно узнать на сайте всейсемьей.рф.

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