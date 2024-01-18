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Второй розыгрыш призов всероссийского проекта «Всей семьей» пройдет 27 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoroj-rozygrysh-prizov-vserossijskogo-proekta-vsej-semej-projdet-27-yanvarya
Второй розыгрыш призов всероссийского проекта «Всей семьей» пройдет 27 января
Второй розыгрыш призов всероссийского проекта «Всей семьей» пройдет 27 января

Стать участниками проекта «Всей семьей» может абсолютно любая российская семья с детьми. Среди них разыграют одно из ста семейных путешествий и множество других призов.

К участию в проекте присоединилась и многодетная семья Киракозовых из Краснодара. Ирина — руководитель общественной организации Центр семьи и детства «Наследие Кубани». Супруг Вадим поддерживает жену во всем.

«В нашей семье воспитывается пятеро детей. Глава семейства — заботливый муж и любящий отец, занимается строительством, активно принимает участие в общественной деятельности. Старший сын Олег — студент-медик. Мечтает стать врачом-кардиологом. Дочь Эллина у нас также студентка, учится по специальности «Правоохранительная деятельность», — рассказала Ирина Киракозова.

Еще двое младших сыновей учатся в школе. Ростислав занимается мотоспортом, а Георгий — авиамоделированием. Самому младшему сыну Гордею исполнилось два года.

Проект «Всей семьей» направлен на объединение и сплочения семей. Его цель — собрать родных, чтобы вместе пообщаться, прогуляться в парк, сходить в кино или просто провести вечер, играя в настольные игры. Для всех участников это хорошая возможность побыть в кругу близких.

Так, самым интересным заданием для Киракозовых стала совместная встреча Нового года.

«Дети помогали накрывать на стол, готовить салаты и закуски. У нас традиционно перед Новым годом выпекаются и расписываются имбирные пряники. Что может быть лучше, ведь семья — это самое главное в жизни. Даже если мы не выиграем путешествие, не расстроимся. Главное, что мы есть друг у друга, и мы вместе», — поделилась Ирина Киракозова.

Чтобы присоединиться к проекту «Всей семьей», нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей — VK или «Одноклассники». Подробные условия можно узнать на сайте всейсемьей.рф.

Читайте также: семья из Усть-Лабинска выиграла денежный сертификат в проекте «Всей семьей».

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