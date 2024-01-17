Семья из Усть-Лабинска выиграла денежный сертификат в проекте «Всей семьей»

Участники всероссийского проекта «Всей семьей» могут выиграть одно из ста семейных путешествий и множество других призов.

Ирина Карнаухова из Усть-Лабинского района — многодетная мама. В семье четверо сыновей.

«Самому младшему Тимофею скоро исполнится годик, Ярославу — почти 8 лет, Егору — 12, а старшему Ивану — 20 лет. Глава нашей семьи — муж Александр. За ним мы как за каменной стеной. Мои мужчины меня поддерживают во всем. Это моя защита и опора», — рассказала Ирина Карнаухова.

В прошлом году она принимала участие в фестивале-конкурсе красоты и материнства «Миссис Усть-Лабинск — 2023» и стала «Первой вице-миссис». Поддержка близких помогла в борьбе за это почетное звание.

«Вообще мы всегда все стараемся делать вместе. Поэтому и задания конкурса было выполнять легко: украсили елку, наделали фотографий, особенно нашего малыша», — поделилась Ирина Карнаухова.

Также семья — сторонники правильного питания. По словам женщины, пища должна быть здоровой, натуральной и свежей.

«Муж работает мясником. Он отлично разбирается в вырезках и фаршах. Так что пельмени, которые мы делали по заданию конкурса, были у нас с самой правильной начинкой», — отметила участница проекта «Всей семьей».

Если получится выиграть путешествие, семья мечтает вместе отправиться в тур по Золотому кольцу России.

Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей — VK или «Одноклассники». Подробные условия проекта можно узнать на сайте всейсемьей.рф.

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