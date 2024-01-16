Фотозоны проекта «Всей семьей» установили в Сочи

Фотозоны «Всей семьей в Сочи», посвященные всероссийскому проекту, появились на набережной и на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

В проекте «Всей семьей» уже зарегистрировались около 1 тыс. участников из Краснодарского края. Его суть проста: раз в неделю участники получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Например, нарядить елку, слепить пельмени или скатиться с горки.

Затем нужно выложить фотографию о выполненном задании в социальные сети — VK или «Одноклассники» — с хештегом #всейсемьей.

Конкурсантам важно добавить в конце свой региональный код. Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта, а 27 января огласят результаты.

В конце марта проведут финальное награждение самых активных семей — их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и другие.

Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей — VK или «Одноклассники».

Проект «Всей семьей» приурочили к Году семьи. Его инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям». Всю информацию о проекте можно найти на официальном сайте.

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