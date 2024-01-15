Семья Байличенко из Тихорецкого района стала призером проекта «Всей семьей»

Яна Байличенко трудится в Алексеевской сельской библиотечной системе. Участие в проекте помогло ей больше проводить время с любимой дочкой.

«Ее зовут Варвара. В этом году дочка пошла в школу. Мы очень дружны. Любим участвовать в разных конкурсах, а благодаря проекту выполнили много новых интересных заданий. Особенно весело было лепить пельмени. Важен был не столько результат, сколько процесс. Дочь была вся в муке, измазала меня. Сделали кучу смешных фотографий, таких в нашем семейном альбоме еще не было», — рассказала Яна Байличенко.

Проект «Всей семьей», инициатором которого выступила общественная организация «Я помогаю детям», приурочили к Году семьи. Участники проекта раз в неделю получают несложные задания, которые должны выполнить в кругу семьи. Например, все вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем надо выложить фотографию об этом в социальные сети — VK или «Одноклассники» — с хештегом #всейсемьей.

В конкурсе может принять участие любая российская семья. И чем больше родственников присоединятся, тем лучше. Это могут быть бабушки, дедушки, племянники, тети и дяди.

Каждый месяц организаторы подводят для всех участников проекта промежуточные розыгрыши подарков. Весной состоится финальное награждение самых активных семей — их ждут особенные призы, среди которых 100 семейных туров по России.

Дополнительную информацию можно узнать в группах в VK или «Одноклассниках». Также подробные условия есть на сайте всейсемьей.рф.

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