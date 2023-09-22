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Второй раз за день на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtoroj-raz-za-den-na-krymskom-mostu-perekryli-dvizhenie-avtomobilej
Второй раз за день на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
Фото rosavtodor.ru

О временном перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту сообщили 22 сентября в 12:50.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Ранее 22 сентября в связи с атакой ВСУ на Крымском мосту перекрыли движение транспорта на час — с 9:56 до 10:57. По словам очевидцев, в районе моста включалась дымовая противодронная защита.

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