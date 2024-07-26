Второй этап строительства яхтенной марины завершили в Геленджике

Новые объекты морской инфраструктуры, которые построили на втором этапе, сдадут в эксплуатацию в сентябре.

В ходе второго этапа построили причал № 1, судоподъемное сооружение, слип для спуска на воду катеров, временные очистные и разделительную трансформаторную подстанцию, а также укрепили берег и сделали инженерные сети.

Всего этапов пять — их планируют завершить в 2026 году. Новая яхтенная марина будет принимать парусные и моторные суда различного класса. В составе комплекса морской и береговой инфраструктуры будут берегоукрепительные и гидротехнические сооружения, а также пассажирский терминал.

«Основное предназначение морского порта Геленджик — перевозка пассажиров в пределах акватории морского порта и на подходах к нему, развитие круизного туризма, а также яхтенного вида спорта на юге России. Также благодаря проекту в регионе появятся новые рабочие места», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый этап строительства яхтенной марины в Геленджике завершили в декабре 2023 года.