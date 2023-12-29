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В Геленджике завершили строительство самой крупной яхтенной марины в РФ

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zavershili-stroitelstvo-samoj-krupnoj-yahtennoj-mariny-v-rf
В Геленджике завершили строительство самой крупной яхтенной марины в РФ
Фото пресс-службы "Стройтрансгаз"

Марину для яхт построили в районе Тонкого мыса по заказу Росморпорта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы России».

Общая площадь яхтенной марины в Геленджике составила 14,3 га. На данный момент она самая большая в России. На ее территории находятся пять причалов для приема пассажирских судов. Их протяженность составляет: 45, 162, 75,8, 69,7 и 60 метров.

Теперь в Геленджике смогут швартоваться пассажирские, а также парусные и моторные маломерные суда, в том числе круизный лайнер «Князь Владимир». Комплекс рассчитан на базирование 275 яхт, сообщает пресс-служба «Стройтрансгаза».

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