Две яхты выбросило на пляж Геленджика после «шторма века»

Сильный шторм в Геленджикской бухте и окрестностях курорта разбушевался 26 ноября. Высота волн в море достигала нескольких метров.

После шторма на одном из пляжей в центре Геленджика выбросила две яхты. Оба судна опрокинуты на бок.

«Мэрия Геленджика предупреждает, что сегодня и завтра природа может снова штормить. Будьте осторожны!», — говорится в Telegram-канале «Pressa без пресса».

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