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Две яхты выбросило на пляж Геленджика после «шторма века»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-yahty-vybrosilo-na-plyazh-gelendzhika-posle-shtorma-veka
Две яхты выбросило на пляж Геленджика после «шторма века»
Фото из соцсетей

Сильный шторм в Геленджикской бухте и окрестностях курорта разбушевался 26 ноября. Высота волн в море достигала нескольких метров.

После шторма на одном из пляжей в центре Геленджика выбросила две яхты. Оба судна опрокинуты на бок.

«Мэрия Геленджика предупреждает, что сегодня и завтра природа может снова штормить. Будьте осторожны!», — говорится в Telegram-канале «Pressa без пресса».

Читайте также: из-за шторма 29 ноября сохраняются ограничения на судоходство в Черном море. Их снимут сразу после улучшения погодных условий в регионе.

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