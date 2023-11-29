Две яхты выбросило на пляж Геленджика после «шторма века»
Происшествия
29.11.2023 15:30
Сильный шторм в Геленджикской бухте и окрестностях курорта разбушевался 26 ноября. Высота волн в море достигала нескольких метров.
После шторма на одном из пляжей в центре Геленджика выбросила две яхты. Оба судна опрокинуты на бок.
«Мэрия Геленджика предупреждает, что сегодня и завтра природа может снова штормить. Будьте осторожны!», — говорится в Telegram-канале «Pressa без пресса».
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