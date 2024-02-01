Второй этап благоустройства парка в Новокубанске завершат до конца года

Зеленую зону на улице Ленинградской в Новокубанске приводят в порядок по нацпроекту «Жилье и городская среда».

До конца года планируют заменить разрушенное покрытие на территории парка и на автомобильной парковке, заменить бортовой камень, обновить пешеходные дорожки и системы уличного освещения. Также планируется дополнительное озеленение и высадка нового газона.

«В этом году выполнят работы второго этапа благоустройства общественной территории по улице Ленинградской. Вдоль нее расположились ряд административных зданий, школа, детский сад, Храм Покрова Пресвятой Богородицы. В парке продолжат работы по созданию комфортных условий для отдыха горожан. Строительство современных, эстетически и экологически привлекательных общественных пространств в крупных в малых городах Кубани — одна из наших приоритетных задач», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В прошлом году в парке обустроили новые и восстановили старые пешеходные зоны, установили детские и спортивную площадку, скамейки и урны. Кроме того, выполнили работы по озеленению.

В этом году в Краснодарском крае благоустраивают 104 зеленые зоны. В их числе 95 общественных и четыре дворовых территории. Также в списке пять объектов — победителей Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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