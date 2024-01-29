Благоустройство парка у озера Копытце в Усть-Лабинске завершат в 2024 году

Облик общественной территории у озера площадью около 40 га улучшат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Первый этап работ по благоустройству парка у Копытца выполнили в 2022 году. Там обустроили пешеходные зоны, а также установили спортивные и детские площадки, скамейки, велодорожки. В зеленой зоне высадили кустарники и деревья.

«В 2024 году выполнят работы второго этапа. Сделают пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки и деревянные настилы. Оборудуют систему освещения», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он добавил, что в рамках второго этапа работ в парке оборудуют парковку для автомобилей и установят малые архитектурные формы.

Всего в текущем году в регионе благоустроят более 100 зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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