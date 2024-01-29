Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Благоустройство парка у озера Копытце в Усть-Лабинске завершат в 2024 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-parka-u-ozera-kopyttse-v-ust-labinske-zavershat-v-2024-godu
Благоустройство парка у озера Копытце в Усть-Лабинске завершат в 2024 году
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Облик общественной территории у озера площадью около 40 га улучшат в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Первый этап работ по благоустройству парка у Копытца выполнили в 2022 году. Там обустроили пешеходные зоны, а также установили спортивные и детские площадки, скамейки, велодорожки. В зеленой зоне высадили кустарники и деревья.

«В 2024 году выполнят работы второго этапа. Сделают пешеходные дорожки с покрытием из тротуарной плитки и деревянные настилы. Оборудуют систему освещения», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он добавил, что в рамках второго этапа работ в парке оборудуют парковку для автомобилей и установят малые архитектурные формы.

Всего в текущем году в регионе благоустроят более 100 зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: общественную территорию благоустроят на нацпроекту в Тихорецком районе. Участок в центре станицы Алексеевской приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях