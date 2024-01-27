Общественную территорию благоустроят на нацпроекту в Тихорецком районе

Участок в центре станицы Алексеевской приведут в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В рамках благоустройства планируют выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки, заменить бортовые камни, оборудовать площадки для отдыха и установить малые архитектурные формы.

«Благоустройство этой территории имеет особое значение для жителей. Здесь расположен Вечный огонь, Братская могила мирных жителей, погибших во время фашистской оккупации в 1942 году. Наш долг — сохранить память и передать историю Великой Победы народа будущему поколению», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

С 2019 года по нацпроекту на Кубани благоустроили свыше 1,3 тыс. зеленых зон, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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