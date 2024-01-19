Театральную площадь реконструировали в Анапе по нацпроекту

Дизайн-проект площади стал одним из победителей Всероссийского конкурса комфортной городской среды. Его проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Анапа — один из самых популярных курортов страны. Театральная площадь — это излюбленное место проведения досуга горожан и туристов. Благодаря нацпроекту здесь выполнили функциональное зонирование с учетом потребностей разных возрастных групп. На реализацию масштабного проекта выделили более 154 млн рублей», — сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

На территории установили беседки патио, амфитеатр, нестационарные лавочки и сухой фонтан, провели освещение, обустроили покрытия и озеленили территорию. В зависимости от сезона там можно будет проводить выступления театральной студии, ярмарки, концерты, выставки, танцевальные баттлы или фестивали.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2023–2024 годах также победили проекты благоустройства в Славянске-на-Кубани, Курганинске, Апшеронске и Армавире, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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