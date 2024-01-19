Городскую рощу в Армавире и бульвар в Крымске благоустроили по нацпроекту

За благоустройство этих зеленых зон в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» местные жители отдали свои голоса в ходе Всероссийского голосования.

Работы в Городской роще Армавира проводили с 2019 по 2023 годы. В результате на территории возле водохранилища появились новые зоны отдыха, скамейки, питьевые фонтанчики, а также арт-объекты — топиарные композиции и скульптурные группы.

Кроме того, здесь предусмотрели места для активного времяпровождения, в том числе бассейн и водную площадку для детей. Установили душевые кабины и ограждения береговой зоны. Провели озеленение, обустроили девять смотровых площадок и зону для выгула собак. Для удобства посетителей появилась система навигации.

«Главная задача этого проекта — создать новый облик городских и сельских поселений, сохранить колорит и неповторимую архитектуру. Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города и поселения, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни региона», — подчеркнул врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В министерстве напомнили, что в 2022 году в Крымске по итогам Всероссийского голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» профильного нацпроекта также благоустроили бульвар имени Бредихина. Там проложили пешеходные дорожки, установили новые скамейки и урны, а также выполнили озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 104 зеленые зоны благоустроят в 2024 году на Кубани.