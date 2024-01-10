Кондратьев: 104 зеленые зоны благоустроят в этом году на Кубани

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 10 января во время краевого совещания по итогам работы исполнительных органов в 2023 году.

На Кубани за 5 лет обновили 1,3 тыс. зеленых территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В прошлом году в крае благоустроили 142 общественных пространства – парки, скверы, набережные. В 2024 году мы должны благоустроить 104 территории в разных районах края», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев поручил продолжить реконструкцию 17 очистных сооружений на Черноморском побережье. По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, общая стоимость проектирования их реконструкции и строительства составит более 65 млрд рублей. Завершить работу над разработкой проектно-сметной документации приступить к работам планируют в середине этого года. Объекты достоят в 2025 году.

В этом году предстоит отремонтировать не менее 500 км дорог. В том числе завершат реализацию второго этапа строительства трамвайных путей от Западного депо в сторону Немецкой деревни в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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