В Краснодарском крае построят 117 соцобъектов в 2024 году

Такое число социальных объектов поручил построить губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 января в ходе итогового совещания, на котором подвели итоги работы в 2023 году и определили планы на текущий год.

Кондратьев поблагодарил команду за работу над генпланами муниципалитетов. В прошлом году генпланы приняли в Сочи. В ближайшее время утвердят генплан в Новороссийске. Глава региона отметил, что это позволяет региона развиваться, строить беспрецедентное количество соцобъектов. На Кубани в прошлом году построили 124 соцобъекта, в том числе 16 школ и 26 детсадов, а также 13 центров единоборств.

«В наступившем году должны построить еще 117 социальных объектов. Они нужны для повышения качества жизни во всех муниципалитетах,», — отметил Кондратьев.

В этом году в крае планируют построить 17 школ, 13 детских садов, 8 центров единоборств и 11 поликлиник.

Строительство соцобъектов в прошлом году в 1,2 раза превысило показатели 2022 года. По словам вице-губернатора Сергея Власова, на Кубани построили 28 объектов физкультуры и спорта — центры единоборств, спортзалы и комплексы. Еще 5 спортобъектов завершат во втором квартале этого года — это 3 центра единоборств в Красноармейском, Успенском и Староминском районах, а также 2 спорткомплекса в Туапсинском и Гулькевичском районах. В станице Динской продолжается строительство спортивного центра. В Краснодаре продолжают строить комплекс для прыжков на батуте и спортивной акробатики.

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала о том, что в крае возвели 10 фельдшерско-акушерских пунктов, достроили 14 офисов врача общей практики и детскую поликлинику в Краснодаре в районе Гидростроителей. Сейчас строят еще 19 поликлиник по нацпроекту.

В этом году начнут строить еще 6 ФАП и 11 офисов ВОП. В прошлом году в Динском районе начали строить многопрофильный центр медицинской реабилитации. Достроить проект планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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