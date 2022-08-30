Второй эпизод сериала «Дом драконов» обогнал по просмотрам премьерную серию
Культура
30.08.2022 11:53
Вторая серия приквела «Игры Престолов» — «Порочный принц» — набрала уже 10,2 млн просмотров.
«Порочный принц» показал рост на 2% по сравнению с первой серией, которая называлась «Наследник дракона». Совокупное количество зрителей премьерного эпизода — до 25 млн человек, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на данные HBO и Nielsen.
В сеть уже выложили тизер третьего эпизода, который выйдет 5 сентября. В России «Дом драконов» можно посмотреть на сервисе «Амедиатека».
Ранее в HBO подтвердили, что приквел «Игры престолов» продлили на второй сезон. Финал первого в России намечен на 24 октября.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России показали первую серию приквела «Игры Престолов».
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