Второй день образуются очереди из машин на досмотр перед Крымским мостом

Пробки перед пунктом досмотра со стороны Тамани начали образовываться 7 апреля с 10:00 — в очереди стояли 100 автомобилей.

В течение дня очередь сохранялась и увеличилась — к полудню она достигла 115 автомобилей, к 13:00 — 122. С каждым часом количество машин росло минимум на 10 — к 14:00 у пунктов досмотра со стороны Кубани были 175 автомобилей, к 15:00 — 185, к 16:00 — 210.

К 17:00 очередь уменьшилась до 190 машин, но к 18:00 вновь выросла до 205. Ожидание проезда составляет около часа.

Со стороны Керчи при этом на протяжении всего дня очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 6 апреля скопилось 456 машин. Затор перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани на трассе А-290 начал скапливаться с утра 6 апреля. По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани скопилось 456 автомобилей. Предполагаемое время ожидание — около двух часов.