В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 6 апреля скопилось 456 машин

Затор перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани на трассе А-290 начал скапливаться с утра 6 апреля.

По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани скопилось 456 автомобилей. Предполагаемое время ожидание — около двух часов.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: в Краснодаре ограничат движение на пересечении улиц Старокубанской и Новой.