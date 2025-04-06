В пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани 6 апреля скопилось 456 машин
Общество
06.04.2025 17:00
Затор перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани на трассе А-290 начал скапливаться с утра 6 апреля.
По состоянию на 16:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Тамани скопилось 456 автомобилей. Предполагаемое время ожидание — около двух часов.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
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