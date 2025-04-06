В Краснодаре ограничат движение на пересечении улиц Старокубанской и Новой

Ограничения движения введут с 20 апреля в связи со строительством новой дороги по улице Старокубанской от Новой до Воронежской, включая подъезд к школе-интернату для одаренных детей «Наследие».

Временные ограничения для проезда транспорта на пересечении улиц Старокубанской и Новой будут действовать до 3 месяцев.

Объехать закрытый перекресток можно будет через улицу Свободную, Бургасскую, Димитрова и Айвазовского. На подъездах к закрытому участку и прилегающих территориях улиц установят дополнительные дорожные знаки и информационные таблички о возможностях проезда.

Строительство новой дороги осуществляется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Завершить строительство планируют в конце октября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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