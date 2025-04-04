Под Краснодаром до лета закроют на ремонт путепровод на трассе М-4 «Дон»

Аварийно-восстановительные работы стартуют с 6 апреля на путепроводе, расположенном на 1343-м километре трассы М-4 «Дон» в поселке Тлюстенхабль Адыгеи.

Дорожники будут менять балку пролетного строения. В связи с этим путепровод полностью закроют, транспорт пустят по одной полосе в каждом направлении на проезжей части трассы в сторону Джубги.

Объехать ремонтируемый участок можно через Тлюстенхабль: при движении со стороны Джубги можно будет, развернувшись на развязке на 1339-м км в районе ТРЦ «OZ Молл». При выезде из поселка Тлюстенхабль в сторону Краснодара необходимо следовать через развязку у поселка Тугургой на 1346-м км.

Снять ограничения и запустить движение по путепроводу планируют до начала курортного сезона, сообщает ГК «Автодор» в Telegram.

Читайте также: реконструкцию путепровода на трассе А-149 в Сочи завершили наполовину. Дорожники завершили половину работ по обновлению путепровода на 6 км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна. Работы здесь стартовали в ноябре 2024 года. В результате эстакада будет расширена до двух полос.