Второго мертвого дельфина за неделю обнаружили на пляже в Анапе

Тело китообразного прибило 6 ноября к берегу недалеко от Центрального пляжа города-курорта.

По опубликованному в соцсетях видео можно понять, что дельфин погиб давно. С млекопитающего уже частично слезла кожа у пасти и в районе хвоста. Кроме того, мертвый дельфин уже надулся в процессе разложения.

Китообразное оказалось у каменных плит недалеко от берега, где его время от время бьет о камни волной. Визуально на его теле не заметны следы насильственной смерти — нет фрагментов сетей, в которых он мог запутаться перед гибелью, и крупных ран от винтов лодок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крупного мертвого дельфина выбросило на пляж в Анапе 1 ноября. Тело млекопитающего обнаружили местные жители утром.

Читайте также: в Анапе на берег выбросились два дельфина-белобочки. Прибывшие спустя 50 минут после поступления сообщения волонтеры установили, что взрослая самка погибла.

Подпишись, здесь всегда интересно.