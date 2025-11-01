Крупного мертвого дельфина выбросило на пляж в Анапе

Тушу животного обнаружили местные жители утром 1 ноября на берегу неподалеку от Центрального пляжа Анапы.

Судя по опубликованному в соцсетях видео, мертвый дельфин находится у кромки воды. Вероятно, он находится там уже продолжительное время, так как его хвост частично занесен песком.

По словам очевидцев, дельфин очень крупный. Причина гибели животного не известна, однако сетей и крупных ран на его теле не видно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 октября в Анапе на берег выбросились два дельфина-белобочки. Прибывшие спустя 50 минут после поступления сообщения волонтеры установили, что взрослая самка погибла. Они рассказали, что белобочка была крайне ослаблена и истощена. Второй дельфин, по мнению специалистов, мог быть детенышем погибшей самки, достаточно взрослым, чтобы питаться рыбой. Дельфиненка отвезли подальше от берега на плоту. Причину смерти самки дельфина устанавливают.

