Крупного мертвого дельфина выбросило на пляж в Анапе
Тушу животного обнаружили местные жители утром 1 ноября на берегу неподалеку от Центрального пляжа Анапы.
Судя по опубликованному в соцсетях видео, мертвый дельфин находится у кромки воды. Вероятно, он находится там уже продолжительное время, так как его хвост частично занесен песком.
По словам очевидцев, дельфин очень крупный. Причина гибели животного не известна, однако сетей и крупных ран на его теле не видно.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 октября в Анапе на берег выбросились два дельфина-белобочки. Прибывшие спустя 50 минут после поступления сообщения волонтеры установили, что взрослая самка погибла. Они рассказали, что белобочка была крайне ослаблена и истощена. Второй дельфин, по мнению специалистов, мог быть детенышем погибшей самки, достаточно взрослым, чтобы питаться рыбой. Дельфиненка отвезли подальше от берега на плоту. Причину смерти самки дельфина устанавливают.