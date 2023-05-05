Второе за день аварийное отключение света произошло в Прикубанском округе Краснодара

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 мая в 11:43.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «С-310» и еще трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Полевой, Дзержинского, Гастелло, Ярославского и Грибоедова.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 мая без света из-за аварии остались жители улиц Полевой, Дзержинского, Гастелло, Ярославского и Грибоедова в Прикубанском округе Краснодара.