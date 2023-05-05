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Из-за энергоаварии без света остались жители пяти улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-pyati-ulits-v-krasnodare
Из-за энергоаварии без света остались жители пяти улиц в Краснодаре
Фото pxhere.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 5 мая в 9:54.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «АН-201» «РП-78-ТП-2552» и еще 17 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Тополиной, Шоссейной, Московской, Суздальской и Центральной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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